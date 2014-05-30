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Angelina Jolie في اطلالة غامضة من Versace لافتتاح فيلمها الجديد:

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Angelina Jolie في اطلالة غامضة من Versace لافتتاح فيلمها الجديد: Angelina Jolie في اطلالة غامضة من Versace لافتتاح فيلمها الجديد:

الجمعة 30-05-2014 13:57

تألقت النجمة الجميلة Angelina Jolie باطلالة غامضة وآثرة من Atelier Versace لحفل افتتاح فيلمها الجديد Maleficent، وكانت عبارة عن فستان أسود من الجلد مكشوف الأكتاف، بقصَّة ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، وقد زينته باكسسوارت نستطيع أن نصفها "بالشريرة" صممت خصيصاً لها من قبل Stella McCartney حيث زينت الأساور أشواك ذهبية والأقراط أيضاً، وقد بدت مُذهلة بالفعل.
كلنا شوق لمشاهدة الفيلم الجديد Maleficent ولنرى ان كانت اطلالاتها فيه تشبه الاطلالات الغامضة والرائعة التي ارتدتها لافتتاحه في مدن العالم.

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سيدتي