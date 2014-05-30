السعودية خلود الكردي تبهر نجوم هوليوود في مهرجان كان السينمائي

في خطوة عالمية تضاف لسجلّ نجاحاتها وتميزها في قطاع تصميم المجوهرات، تجوب المصممة السعودية خلود الكردي أنحاء أوروبا كأول مصممة مجوهرات عربية تشارك في عرض للمجوهرات خلال مهرجان كان السنمائي العريق. حيث قدمت مصممة المجوهرات السعودية خلود الكردي المعروفة بـ "جوهرة الجزيرة" والمصنفة واحدة من العشرين امرأة الأكثر تأثيراً في صناعة المجوهرات على مستوى العالم، عرضاً لأحدث مجموعاتها "أندلسية" في مدينة كان الفرنسية، بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي العالمي وبحضور نخبة من نجوم هوليوود والمهتمين بتصميم المجوهرات من الشرق والغرب. تحمل مجموعة خلود الكردي الجديدة، روح الهندسة المعمارية الأندلسية القديمة، حيث اعتنت المصممة بالتفاصيل والزخرفة الدقيقة ذات الخطوط المتشعبة والمتقاطعة فيما بينها، مكونة أشكالاً إبداعية متنوعة الألوان ومختلفة القطع بحيث ترضي كافة خيارات النساء من خواتم وأقراط وسلاسل وأساور إلى جانب قطع متفرّدة أخرى صنعت من الذهب الأصفر والأبيض والألماس.

ما رأيك بتصميمات خلود الكردي، هل أبهرتك كما أبهرت نجوم هوليوود؟