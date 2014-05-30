صوّتي للنجمة التركية الأكثر جرأة

لقد سطع نجم الممثلات التركيات في العالم العربي بعدما أخذت الدراما التركية بالانتشار على محطات التلفاز، وأصبح لهن معجبون ومعجبات في جميع المدن العربية، وخاصة بين النساء اللواتي أُغرمن بخياراتهن بالأزياء وأناقتهن المميزة. لكن بعض هؤلاء النجمات يبالغن أحياناً ويظهرن بإطلالات جريئة جداً واليوم سنستعرض أمامك بعض هذه الاطلالات وأنت ستحكمين بنفسك.

بالرغم من أنهن يظهرن في غالب الأحيان باطلالات غير مكشوفة الا أنهن يلجأن أحياناً الى الاطلالات الجريئة وخاصة لجلسات التصوير الخاصة بالمجلات والتي لا يتوجب عليهن فيها أن يتقمصن شخصية ما ويرتدين ملابسها، ومن هؤلاء النجمات الجريئات، توبا بيوكشتون نجمة مسلسل "بائعة الورد" التي وبرغم براءة ملامح وجهها وأدوارها اللطيفة التي تظهر بها على الشاشة غير أنها احياناً تبرز شخصيتها الأنثوية والمغرية. وكذلك بطلة مسلسل "حب في مهب الريح" برجي أكلاي السمراء ذات الملامح الجذابة والتي ظهرت باطلالات جريئة في عدد من جلسات التصوير، والممثلة كانسو دراي التي ظهرت بشخصية قوية في مسلسل "حريم السلطان" وكذلك اطلالاتها فيها الكثير من الجراة والقوة، وغيرهن كثيرات.

شاهدي مجموعة الصور لأهم النجمات التركيات، وصوتي للنجمة التي تعتقدين بأنها صاحبة الاطلالات الأكثر جرأة.