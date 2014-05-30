إنعمي بإطلالة بانوراميّة على "لندن" من فندق Shangri-La

يحتلّ فندق شنغريلا Shangri-La ذو النجوم الخمس، المنتظر منذ فترة، من الطبقة الـ34 وحتى الـ52 من مبنى "شارد" الطويل الذي يرتفع حوالى 309 أمتار!ويضمّ هذا الفندق 202 غرفة وعدداً من الأجنحة، مزوّدة بنوافذ زجاج تمتدّ من الأرض إلى السقف، كي تسمح للنزلاء بالاستمتاع بإطلالات بانوراميّة شاملة على المدينة التي لا تنام!

تمتاز كلّ الغرف بتصميم هندسي داخلي رائع، بفضل شكل مبنى "شارد" اللولبي.

وتشهد الأسرّة فيها على اللمسات الفخمة، فضلاً عن الحمّامات الرخام ذات الأرضيّات المتألّقة وجميع مستلزمات الاستحمام من "أكوا دي بارما"، بالإضافة إلى شاشات التلفاز التي تمتزج المرايا فيها.

وتبدأ تكلفة الإقامة في إحدى هذه الغرف من 751.59 دولاراً أمريكياً.

وإذا كنت ترغبين في حجز أحد الأجنحة من تلك الثلاثة الفخمة التي تمتدّ على الطبقة الـ39، وتوفّر لك إطلالة شاملة على المدينة، فلا بدّ من الانتظار حتى سبتمبر (أيلول)، وذلك مقابل 5428.15 دولاراً أمريكياً.

بالإضافة إلى ذلك، سيضمّ الفندق أحد أكبر أحواض السباحة من دون حافة وأعلى مشرب، كما يُقدّم مطعم "تينغ" فيه والذي يعني اسمه "غرفة المعيشة" باللغة الصينيّة، في الطبقة الـ35، أشهى الوجبات الأوروبية المحمّلة بنكهات آسيويّة.

ولا بدّ لك من أن تتذوّقي الكعكات والوجبات الخفيفة في المخبز الذي يحتلّ مساحة في الطبقة السفليّة.

والجدير بالذكر أن تكلفة إنجاز هذا الفندق قد لامست 40 مليون باوند (حوالى 66852000 دولار أمريكي)، وهو الفندق الأول ضمن سلسلة Shangri-La الذي يحطّ رحاله في بريطانيا.

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