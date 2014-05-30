موظف يتهم شخصين بالاستيلاء على محصول أرضه بمركز منفلوط‎

اتهم موظف شخصين بالاستيلاء على محصول نبات الكراوية الخاص به بمركز منفلوط محافظة أسيوط

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من نشأت . ح . ك . ح 53 سنه موظف ومقيم شارع جناين أيوب دائرة المركزبقيام كلا من”.فرغلي . ا . ع وفتحى. ع . ه ,و خليفة الزناتي .ع . ه وآ خرين “مقيمين جمريس دائرة المركز “جاري ضبطهم” بحصد محصول نبات الكراوية الخاص به والمنزرعة علي مساحة (4) قيراط بناحية منفلوط والاستيلاء عليه بدون وجه حق.

كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والعمل علي احتواء الموقف.