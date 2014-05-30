ضبط 7 أشخاص بالأقصر بينهم شاب نشر صور مسيئة للإسلام

أمرت نيابة مركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر بحبس شاب قبطي متهم بازدراء الدين الإسلامي 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، قد نجحت في احتواء فتنة طائفية في المهد قبل أن تتفاقم الأزمة، وذلك عقب القبض علي شاب قبطي بقرية المحاميد بحري بارمنت غرب الأقصر، لقيامه بنشر صورا مسيئة للدين الإسلامي علي صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به، وايضا القبض علي 6 اشخاص حاولوا اشعال الموقف وتحريض الأهالي علي رشق منزل المتهم بالطوب والحجارة.

تلقي اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من اللواء عصام الحملي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد أن المدعو كيرلس شوقي عطا الله 19 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ومقيم المحاميد بحري بارمنت غرب الأقصر، قام بنشر صورا مسيئة للدين الإسلامي، علي صفحة موقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.