رئيس برشلونة: فابريجاس ليس للبيع

مدريد (إفي): أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن سيسك فابريجاس ليس للبيع، مشيرا إلى أن تشافي هيرنانديز سيبقى في صفوف الفريق العامين المتبقيين في عقده.

وفي مقابلة لأحد برامج محطة (أوندا سيرو) الإسبانية أعتبر بارتوميو أنه من الطبيعي أن تهتم أندية أخرى بفابريجاس، مؤكدا أن النادي لا يرغب في بيعه إلا إذا أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل.

وفيما يخص شابي هرنانديز قال بارتوميو إن الجهاز الفني يعتمد عليه.

وقال "يتبقى عامان في عقد شابي والجهاز الفني يعتمد عليه. إنه يلعب في الفريق الأول منذ 16 موسما ومشاركته أساسية، إنه مهم في أسلوب لعبنا. نحن جميعا نريد استمراره. لويس إنريكي (المدير الفني الجديد للفريق) يرغب في استمراره. لا أعرف رأي شابي ولكن إذا كان يرغب في الاستمرار فبالتأكيد سيستمر".

واستبعد بارتوميو رغبة برشلونة في ضم التركي أردا توران لاعب أتلتيكو مدريد، إلا أنه أكد قرار التعاقد مع حارس ثان موضحا "الحارس الوحيد الذي كنا نرغب في التعاقد معه هو تير شتيجن وركزنا عليه منذ عامين".

وعن عودة لويس إنريكي لصفوف برشلونة ولكن هذه المرة كمدير فني، قال بارتوميو إن ما يبحث عنه النادي هو "مدرب لديه نفس مفهوم البرسا في كرة القدم ويعرف الفريق. وهو (لويس إنريكي) يتمتع بهذه الخصائص. إنه متحمس للغاية. يتفهم جيدا أسلوب البرسا الهجومي والاستحواذ على الكرة".