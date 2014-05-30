أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة رونالدو في معسكر البرتغال

Google+ Print
إصابة رونالدو في معسكر البرتغال إصابة رونالدو في معسكر البرتغال

تعرض نجم البرتغالي وهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم.

رونالدو العائد مؤخرا من إصابة في أوتار الساق، شارك بعدها في تتُويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد، تعرض لإصابة جديدة ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات المنتخب.

وأوضح الاتحاد البرتغالي في بيان إلى أن رونالدو يعاني من آلم عضلي في الفخذ الأيسر، وخضع لعلاج تأهيلي في فندق أقامة المنتخب.

وكان رونالدو من بين خمسة لاعبين لم يتمكنوا من المشاركة في التدريبات للإصابة في الفخذ أيضا وهم: راؤول ميراليس وهوجو ألميدا وروبون اموريم وجواو موتينيو.

وتلعب البرتغال في المجموعة السابعة بجوار منتخابات ألمانيا وأمريكا وغانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب