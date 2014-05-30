إصابة رونالدو في معسكر البرتغال

تعرض نجم المنتخب البرتغالي وهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم.

رونالدو العائد مؤخرا من إصابة في أوتار الساق، شارك بعدها في تتُويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد، تعرض لإصابة جديدة ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات المنتخب.

وأوضح الاتحاد البرتغالي في بيان إلى أن رونالدو يعاني من آلم عضلي في الفخذ الأيسر، وخضع لعلاج تأهيلي في فندق أقامة المنتخب.

وكان رونالدو من بين خمسة لاعبين لم يتمكنوا من المشاركة في التدريبات للإصابة في الفخذ أيضا وهم: راؤول ميراليس وهوجو ألميدا وروبون اموريم وجواو موتينيو.

وتلعب البرتغال في المجموعة السابعة بجوار منتخابات ألمانيا وأمريكا وغانا.