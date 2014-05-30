ديل بوسكي: لست متأكدا من مشاركة كوستا في المونديال

اعترف فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بأنه غير واثق من أمكانية قدرة مهاجم أتليتكو مدريد دييجو كوستا من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم.

وتعرض كوستا لإصابة بتمزق في أوتار الركبة خرج على أثرها في أولى دقائق لقاء برشلونة الختامي في الدوري وذلك لقاء ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إصابة كوستا المتكررة دفعت ديل بوسكي لتأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا إلى يوم الثاني من يونيو المقبل.

وقال ديل بوسكي في تصريحات للصحفيين: "لست متأكدا من إمكانية مشاركة كوستا في المونديال، مازال أمامنا وقت ولكن الأمر ليس بيدي الآن".

وأثار كوستا الكثير من الجدل بعد أن أبدى رغبته في اللعب لمنتخب إسبانيا بدلا من منتخب البرازيل.

ويمتلك المنتخب الإسباني العديد من البدائل الجاهزة في حالة فشل كوستا من اللحاق بالمونديال، في ظل جاهزية كل من: فيرناندو توريس، ديفيد بيا، فيرناندو يورينتي ونيجريدو لقيادة هجوم المنتخب.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الثانية بجوار منتخبات هولندا وتشيلي واستراليا.