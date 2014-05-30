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تقارير: برشلونة قد يدفع 60 مليون يورو لضم كوكي

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تقارير: برشلونة قد يدفع 60 مليون يورو لضم كوكي تقارير: برشلونة قد يدفع 60 مليون يورو لضم كوكي

مدريد،(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني قد يدفع 60 مليون يورو لضم خورخي ريسوريكسيون "كوكي" لاعب أتلتيكو مدريد، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن برشلونة يحاول تدعيم صفوفه للاستعداد للموسم الكروي المقبل، ويضع عينه الآن على كوكي الذي تألق مع فريقه في الموسم المنصرم وبات أحد أبرز لاعبي الليجا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة على استعداد لدفع القيمة الكاملة للشرط الجزائي لفسخ تعاقد كوكي (22 عاما) مع أتلتيكو مدريد.

وتشير (ماركا) إلى أن مسئولي النادي الكتالوني باشروا اتصالاتهم بالفعل مع مسئولي أتلتيكو لمناقشة صفقة ضم كوكي، لا سيما وأن البرسا عازم على إتمام هذه الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأكد مسئولي "الروخيبلانكوس" أن كوكي ليس للبيع، وعلى من يرغب في الحصول على خدماته أن يدفع الـ60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى الضرائب.

وإذا تمت الصفقة مقابل هذه القيمة، فسيصبح كوكي أغلى لاعب إسباني في تاريخ كرة القدم، متفوقا على فرناندو توريس الذي انتقل من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 58 مليون يورو.

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