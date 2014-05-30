سيلينا غوميز مصابة بمرض مناعي

كشف جدّ النجمة العالمية Selena Gomez عن تشخيص إصابة حفيدته بداء الذئبة الحمراء المعروف بـ lupus، والذي يُصيب جهاز المناعة، فيؤدّي إلى تمرّده وقيامه بمهاجمة خلايا وأنسجة الجسم بدلاً من الدفاع عنها.

وأكّد ريكاردو، أي جدّ Gomez، أنّ حفيدته، إحدى أكثر النجمات إثارة، مصابة بهذا المرض منذ عامين، لكنها تتلقى العلاج اللازم وتتحسّن بشكل ملحوظ.

ومن أبرز عوارض الذئبة الحمراء: التعب والإرهاق، والألم في المفاصل، واحمرار الجلد.

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