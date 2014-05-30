انسحاب جماعي من جوائز الموركس دور

بعدما طلب العام الماضي عدم ادراج كافة مسلسلات شركة "مروى غروب " للانتاج الدرامي ضمن لوائح جوائز "الموركس دور"، أبلغ صاحب الشركة المنتجة الاستاذ مروان حداد القيمين على الجائزة، عدم ادراج كافة مسلسلاته لهذا العام ايضاً، وذلك عن طريق عضو لجنة تحكيم الدراما في "الموركس دور" الاعلامي روبير فرنجية.

والمسلسلات التي كانت مشاركة ضمن لوائج "الموركس دور" لهذا العام هي: "اماليا"، "حلوة وكذابة" ، "حلو الغرام"، "مراهقون" و"العشق المجنون".

وفي بيان له، قال المنتج مروان حداد إنه يهمه أن يُعلم جميع وسائل الاعلام ان كافة مسلسلاته التي تندرج تحت اطار شركة "مروى غروب" انسحبت من جائزة "الموركس دور" لهذا العام ايضاً، دون إبداء الأسباب.

وعن سحب اسماء الممثلين ابطال مسلسلاته من لائحة المرشّحين للجائزة، اكّد المنتج مروان حداد ان للممثلين حرية الاختيار بين المشاركة او عدمها ولكن بشرط الاّ يأتوا على ذكر اي من اعمال شركة "مروى غروب".