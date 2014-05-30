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مجهول يورّط ماجد المصري في ممارسات غير أخلاقية

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مجهول يورّط ماجد المصري في ممارسات غير أخلاقية مجهول يورّط ماجد المصري في ممارسات غير أخلاقية

الجمعة 30-05-2014 14:52

رغم انشغاله بتصوير مسلسل "كلام على ورق" مع الفنانة هيفا وهبي، يعيش الفنان ماجد المصري حالة من الغضب، بعد تلقّيه اتصالات عديدة أخبرته بوجود شخص ينتحل شخصيته على "فيس بوك" ويتحدث مع الجمهور بلسانه.
عند هذا الحد توقف البيان الصحفي الذي أرسله ماجد لوسائل الإعلام لكشف زيف هذا الشخص، إلا أنّ "سيدتي نت" علمت أن ما يقوم به الشخص المجهول على الفايس بوك، يتعدّى انتحال شخصيته، إذ وصل الأمر به إلى حد القيام بممارسة أعمال لا أخلاقية مع الكثير من الفتيات عن طريق طلبه منهن أن يفتحن الكاميرات له وهن في أوضاع غير لائقة، ليقوم بممارسة الفحشاء معهن تحت مبرر رغبته في اكتشافهن فنياًَ.
وقد قرر ماجد المصري على خلفية هذه المهزلة غير الأخلاقية مقاضاة من ينتحل شخصيته، موضحاً أنه ليس لديه أي حساب شخصي على "فيس بوك" أو "تويتر"، واكد أنه سيلجأ إلى مباحث الانترنت ليوقف هذا الشخص عند حده.

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سيدتي