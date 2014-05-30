ياسمين عبد العزيز:ابنتي لم تشاهد أفلامي وأرفض خوضها مجال التمثيل

تتمتّع الفنانة ياسمين عبد العزيز بكاريزما مميّزة أهّلتها لتسليط الأضواء عليها منذ مرحلة الطفولة. فقد بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة عشر من عمرها، عندما طلبتها صديقة والدتها التي تمتلك شركة إعلانات للاستعانة بها في تصوير أحد الإعلانات والذي نجحت فيه بجدارة وتركت بصمة لدى الجماهير حتى أصبحت واحدة من أهم نجمات الإعلان في مصر. ثم اقتحمت مجال التمثيل وكانت بدايتها في مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع الفنانة سميرة أحمد، لتنطلق بعدها في عالم السينما بالكثير من الأفلام المتميّزة التي اشتهرت من خلالها بتقديم دور الفتاة الشقيّة المرحة حتى صارت نجمة شبّاك من الدرجة الأولى. التقيناها في الحوار التالي:

هل ياسمين عبد العزيز غيورة؟

ضحكت بصوت عالٍ.. أنا واثقة من نفسي.

أقصد الغيرة في الوسط الفني؟

أكيد يوجد غيرة، لكن إذا كانت لمصلحة العمل فهي غيرة طبيعية، إلا أن هناك غيرة تسبّب الأذى وهذه لا تكون طبيعية.

ماذا تقصدين بالأذى؟

يعني مثلاً أن ينشر شخص خبراً كاذباً أو شائعة ضدي، هذا هو الأذى. ويكون معروفاً من يقف وراء ذلك، لكن في النهاية أترك كل شيء لربنا الذي يقف دائماً بجانبي لأحصل على حقي من أي شخص يفكّر في الإساءة إلي. فأنا فقط ألتفت لعملي وأجتهد ولا أنظر للخلف أو لمن هم حولي.

لماذا تغيبين عن التجمّعات الفنية والمناسبات؟

أظهر فقط عندما يكون لدي تصوير، وغير ذلك أفضّل عدم الظهور في التجمّعات الفنية لأن بيتي وأولادي لهم حق عليّ. فأنا أذاكر لياسمين وسيف. وأحرص دائماً على التواجد معهما، فهما أولى بالوقت الذي يضيع خارج المنزل.

صلاح عبد الله إنسان طيّب

من هم الأصدقاء المقرّبون لك في الوسط الفني؟

صلاح عبد الله لأنه إنسان بسيط مثلي. يسأل عني دائماً بدون أن يكون بيننا مصلحة. وفي أوقات كثيرة، أحرص على أخذ رأيه لأنه طيّب وأخ وإنسان بمعنى الكلمة.

منذ بدايتك الفنية وأنتِ ترفضين القبلات في أعمالك. هل هذا شرطك؟.

ضحكت ياسمين وتساءلت: ولماذا القبلات؟ وهل الدراما لن تكتمل إلا بأحضان وقبلات؟. وعلى فكرة، هذا مبدأي منذ البداية وأنا أرفض تماماً مثل هذه المشاهد. لذلك، لم يطلب مني أي مخرج مثل هذه المشاهد الساخنة.

متى تعتزلين الفن؟

لم أفكّر يوماً في الاعتزال. وإذا حدث وفكّرت، سيكون لشيء خارج عن إرادتي.

ياسمين الأم

بعيداً عن التمثيل. من هي ياسمين عبد العزيز الأم؟

أنا أم لياسمين 11 سنة وسيف الدين 3 سنوات. وطبعاً، أنتِ تستغربين أن يكون الفارق بين ياسمين وسيف 8 سنوات. وأقول لكِ إن هذا الفارق متعمّد لأنني لست على استعداد لإنجاب أطفال متقاربين من بعضهم البعض في السن. لذلك، عندما «اشتدّت» ياسمين وأصبحت تعتمد على نفسها، حملت في سيف.

كيف تربّينهما؟

أربّيهما مثلما تربيت وبنفس الأسلوب، لكن بطريقة حديثة. وطبعاً، أغرس فيهما التديّن والحرص على العادات والتقاليد الجميلة لكي يكونا قريبين من الله. وأحرص على حفظهما للقرآن لأن الحفاظ على ثوابت الدين أساس كل شيء.

هل تحبّين السفر للخارج مع ياسمين وسيف؟

جداً لأننا نكون على راحتنا، نخرج سوياً ونلعب ونلهو عكس مصر حيث الخروج فيها صعب خاصة هذه الأيام. وإذا خرجنا لا نكون على راحتنا. أما في الخارج ألعب وكأنني طفلة معهما. وأنا بطبعي أحب «الشقاوة» والأطفال.

وكيف تتعاملين مع ابنتك ياسمين بعد أن وصلت لسن الحادية عشرة؟

أنا ليس لدي أخوات بنات لأنني وحيدة، ولطالما كنت أشبه الصبيان. لذلك أعتبر ياسمين ابنتي وأختي وصديقتي. وكل الذي كنت أريد تحقيقه حقّقته معها، وهي الآن بدأت تكبر وأنا وهي «ناقر ونقير».

تربية البنت أسهل أم الولد؟

البنت من السهل تعويدها على طباعك، كما تختارين لها ملابسها. أما الولد فتكون «الشقاوة» مسيطرة عليه، رغم أن ابنتي شقية مثل الصبيان لكن عيب البنات «الرغي وزنانين».

كذلك ابنتي تشبهني كثيراً في الشكل ما عدا عينيها اللتين تشبهان عينيّ والدها. وابني سيف «كربونة مني» (نسخة مني) و«كمان» (أيضاً) له نفس ضحكتي ودمه خفيف.

هل ياسمين تشاهد أفلامك وما رأيها فيك كممثلة؟

ابنتي لم تشاهد أفلامي باستثناء «الآنسة ماما» الوحيد الذي شاهدته وكانت تضحك عليّ. وبصراحة، لا تحب مشاهدة التلفزيون ولا تعرف أي ممثل على الإطلاق.

هل من الممكن أن تمثّل ابنتك أو ابنك في المستقبل؟

أحاول أن أبعدهما عن التمثيل نهائياً. حتى ياسمين عندما تقول لي أريد أن أمثّل مسرحية في المدرسة، أرفض لأنني لا أريد أن تدخل هذا المجال أبداً. وهذا ليس معناه أن التمثيل سيّئ، بالعكس فهو مهنة جميلة جداً لكنه يقيّد الإنسان وأنا أريد لابنتي أن تنطلق ولا تتقيّد. فلا بد أن تعيش طفولتها وحياتها، وأحبها أن تبني شخصيتها بنفسها.

الرياضة أساس حياتي

معروف عنك أنك رياضية. فهل تواظبين على ممارسة الرياضة حالياً؟

طبعاً، الرياضة أساس كل شيء في حياتي. فأنا أمارسها يومياً في غرفة خاصة كي أحافظ على رشاقتي.

هل ياسمين عبد العزيز شخصية متعالية؟

أنا إنسانة بسيطة جداً وأتعامل بتلقائية مع الناس البسطاء مثلي. أما الآخرون الذين يتعالون على غيرهم، فأعاملهم بالمثل ويضطرّوني لذلك

لا أحب وضع الماكياج

نوعية الملابس المفضّلة لديك؟

كل ملابسي مريحة مثل الترننج أو البنطلون الجينز والتيشرتات والكاجوال. ولا أحب وضع الماكياج في حياتي العادية ولا أستخدمه إلا في المناسبات الرسمية.

متى تبكين؟

عندما أشعر بالألم رغم أنني من النوع «الجامد» (القوي). ولا أبكي بسهولة لأن دمعتي ليست قريبة ودائماً ما أتعامل مع المواقف بجدّية وهدوء أعصاب. فأنا بطبعي لا أحب النكد.

تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" في العدد الجديد من المجلة.

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