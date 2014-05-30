' منتخب مصر جاهز لمواجهة تشيلي '

/أ ش أ/ عقد حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب الأول، اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، وذلك من أجل الوقوف على سير الاستعداد للقاء منتخب تشيلي وديا فجر السبت المقبل.

وأشار فريد لموقع اتحاد الكرة الرسمي، إلى أهمية المباراة الودية والتي يخوضها المنتخب أمام فريق كبير له سمعته في قارة أمريكا الجنوبية، ويلعب على ملعبه ووسط جماهيره، في إطار استعداداته للمشاركة في مباريات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأكد فريد أن لاعبي المنتخب يؤدون التدريبات بروح عالية، وأن الجميع يلتزم بالتعليمات في معسكر إقامة البعثة، موضحا أن المعسكر يحظى بالإشادة من أعضاء السفارة المصرية، وعلى رأسهم سفير مصر في تشيلي الذي يعطي اهتماما كبيرا بالمنتخب.

ومن جهته، حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على الاتصال هاتفيا بحسن فريد للاطمئنان على البعثة واستعدادت المنتخب للقاء تشيلي، وتحفيز الفريق على تقديم عرض يليق بسمعة الكرة المصرية وتحقيق نتيجة طيبة ترضي الجماهير.

وأوضح علام، أن إذاعة المباراة على أحدى القنوات ليس من شأن الاتحاد المصري، لكنه جاء من جانب الشركة المنظمة للمباراة وصاحبة الحق في ذلك، مشيرا إلى أن العقد المبرم بين الاتحاد والشركة ينص على أحقية التليفزيون المصري في إذاعة المباراة مجانا.