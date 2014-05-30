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حكم بوركينابي لمواجهة الأهلي وسيوي

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حكم بوركينابي لمواجهة الأهلي وسيوي حكم بوركينابي لمواجهة الأهلي وسيوي

/أ ش أ/ اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم البوركينابي جيست إيفرا لإدارة مباراة الأهلي وسيوي سبور الإيفواري والمقرر إقامتها يوم 8 يونيو المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي بالقاهرة بهدفين نظيفين، ثم التعادل مع النجم الساحلي التونسي بهدف لكل فريق، فيما يأتي سيوي سبور الإيفواري في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ومن جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، تكليف محمد عبد الوهاب عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى كوت ديفوار يوم 5 يونيو المقبل لأداء مباراة سيوي سبور.

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