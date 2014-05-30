جدو والسعيد يخضعان للجراحة في ألمانيا الثلاثاء

/أ ش أ/ تقرر تأجيل سفر محمد ناجي جدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا، إلى يوم الأحد المقبل، بدلا من اليوم الخميس، وذلك بسبب الأعياد في ألمانيا.

ويستعد جدو للسفر لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة، تحت إشراف أحد الخبراء.. ومن المحتمل أن يسافر إيهاب علي طبيب الفريق مع اللاعب، لمرافقته حتى يطمئن على حالته ويطلع على البرنامج العلاجي الذي سوف يقوم بتنفيذه عقب الجراحة.

وكان جدو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وقال إيهاب علي، إن الثنائي محمد ناجي جدو وعبد الله السعيد سوف يخضعان للجراحة يوم الثلاثاء المقبل تحت إشراف الخبير الألماني شيفرهوف، حيث يجري جدو جراحة الرباط الصليبي، بينما يجري عبد السعيد جراحة نتيجة إصابته بكسر في مشط القدم.

من جهة أخرى، اكتفى الثنائي سيد معوض وحسام عاشور بتدريبات الجري حول الملعب خلال مران الأهلي اليوم الخميس، حيث لم يشاركا في التدريبات الجماعية والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بسبب شعورهما بحالة إجهاد.

ومن المقرر ان ينتظم الثنائي في مران الفريق الأحمر صباح الغد ، في إطار الاستعداد لمباراة سيوي سبور الإيفواري في الثامن من الشهر القادم.