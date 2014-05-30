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إصابة يدان .. وإجهاد خلفية نجيب في تدريبات الأهلي

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إصابة يدان .. وإجهاد خلفية نجيب في تدريبات الأهلي إصابة يدان .. وإجهاد خلفية نجيب في تدريبات الأهلي

اكتفى محمد نجيب مدافع الأهلي بالركض حول الملعب دون الاشتراك في باقي تدريبات فريقه بسبب إجهاد العضلة الخلفية صباح الجمعة.

ولم يشارك نجيب في التقسيمة التي أعقبت مران الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة سيوي سبورت في الثامن من الشهر المقبل.

وقرر إيهاب علي طبيب الفريق أن يخضع اللاعب لاختبار طبي يوم السبت لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل، تسبب أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الأهلي في إصابة موسى يدان بكدمة قوية، وثام طبيب الأهلي بوضع الثلج مباشرة على قدم اللاعب البوركينابي.

ولكن إيهاب علي أكد أن يدان سيصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق يوم السبت.

كما تغيب سيد معوض عن التدريبات الصباحية بسبب إصابته بالبرد.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

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