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الأهلي يعرض حلا لأزمة امتحانات تريزيجيه بالثانوية العامة

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الأهلي يعرض حلا لأزمة امتحانات تريزيجيه بالثانوية العامة الأهلي يعرض حلا لأزمة امتحانات تريزيجيه بالثانوية العامة

ينتظر علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالأهلي رد وزارة الرياضة يوم الأحد بشأن حسن موقف لاعب وسط الفريق محمود حسن "تريزيجيه" من أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ويسافر تريزيجه مع الأهلي إلى كوت ديفوار حيث مواجهة سيوي سبورت بالثامن من يونيو المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وقال علاء عبد الصادق لموقع الأهلي الرسمي: "نطالب وزارة الشباب والرياضة بالحصول على موافقة وزارة التعليم من أجل خوض تريزيجيه الامتحانات في السفارة المصرية".

وأضاف "تتواجد بعثة الأهلي في كوت ديفوار في الفترة من الخامس من يونيو، ونطلب أن يؤدي اللاعب امتحانات الثانوية العامة في السفارة لظروف ارتباطه بمهمة قومية كون الأهلي يلعب بإسم ".

ويعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على تريزيجيه أساسيا في وسط الملعب.

وكان الأهلي قد طالب بتأجيل الامتحانات لتريزيجيه، قبل أن يطلب اختبار اللاعب بالسفارة في كوت ديفوار.

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