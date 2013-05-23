“الوطن” السلفي يرفض مناقشة قانون السلطة القضائية فى جلسة “السبت” بالشورى

قال النائب معتز عبد الخالق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن بمجلس الشورى ان الحزب سيصوت ضد مناقشة قانون السلطة القضائية بجلسة الشورى السبت القادم ايمانا من الحزب بعدم ملائمة الوقت للمناقشة حاليا و خاصة بعد تعهدات الرئيس برعاية مؤتمر العدالة .

> وأضاف عبدالخالق في تصريح خاص يجب أن نؤكد على أحقية المجلس القانونية و الدستورية فى مناقشة ما يشاء من مشروعات قوانين التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات.

> وأوضح عبدالخالق أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بسؤال عاجل “السبت المقبل” عن أسباب انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة في جميع أنحاء الجمهورية