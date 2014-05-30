استطلاع: 51.7% من الأتراك يرفضون ترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية

أظهر استطلاع للرأي بتركيا أن 7ر51 % من الشعب التركى يرفضون ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أغسطس القادم، فيما وافق 3ر48 % على ترشحه.

وذكرت صحيفة (وطن) التركية اليوم الجمعة أن الاستطلاع أجرته شركة البحوث الجوالة خلال الفترة 17–18 مايو الجاري في 7 مناطق جغرافية مختلفة في 36 محافظة و192 بلدة وبمشاركة 3292 مواطنا حول آراء الأتراك فيما يختص بالانتخابات الرئاسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وطبقا للاستطلاع، سيحصل حزب (العدالة والتنمية) الحاكم على نسبة 5ر44 %، والشعب الجمهوري على 5ر27 %، والحركة القومية على 6ر18 % والشعوب الديمقراطية الكردي على 1ر8 % في حال توجه تركيا للانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم.

ا.ش.ا