“واشنطن بوست”: تقليص عدد القوات الامريكية بأفغانستان ينهى أزمة الطائرة بدون طيار

رصدت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية تصريحات لمسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية ومصادر من الأمن القومي، أعربوا خلالها عن قلقهم إزاء دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى 5 آلاف جندي في غضون الأشهر الـ 18 القادمة، حيث رأوا أن ذلك سينهي عصر تفوق هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تشنها على المنطقة، فضلا عن أنه يعصف بالمكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد تنظيم القاعدة هناك.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن خطة أوباما أشعرت دوائر الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي بالإحباط، وأثارت معركة محتدمة داخل وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بشأن ماهية القوات الخاصة التي يمكن بقاؤها في أفغانستان، وإلى أي مدى يمكن أن تبقى قوات “مكافحة الإرهاب ذات الصلة” هناك.

وأكد المسؤول الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه أن قرار الرئيس أوباما بحصر القوات الأمريكية المتبقية، لتستقر في كل من العاصمة كابول وقاعدة باجرام الجوية شمالا، بحلول نهاية 2015، سيقضي على المزيج الاستراتيجي المتمثل في قواعد العمليات المتقدمة التي يتم استخدامها من أجل التخطيط لمهام الطائرات بدون طيار، والتي كان من بينها مهمة قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أن وجود القوات الأمريكية بكثافة في شمال أفغانستان على مدى العقد الماضي، أوجد قدرة لوجستية لاستهداف مستمر عبر الحدود في المناطق القبلية الباكستانية .. لافتا إلى تقارير تشير إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 250 هجوما باستخدام طائرات أمريكية بدون طيار، في الفترة ما بين عام 2005 وحتى 2013.

ا.ش.ا