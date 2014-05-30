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وفاة سائح ألمانى بأزمة قلبية بمطار مرسى علم‎

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وفاة سائح ألمانى بأزمة قلبية بمطار مرسى علم‎ وفاة سائح ألمانى بأزمة قلبية بمطار مرسى علم‎

صورة أرشيفية

لقى سائح ألمانى مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية قبل مغادرته مطار مرسى علم الدولى علي من إحدي الرحلات الجوية.

كان اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطاراً من العميد أسامة جودة مأمور قسم شرطة مرسى علم يفيد مصرع سائح ألمانى الجنسية يدعى يوهان كونريك البالغ 27 سنة إثر إصابته بأزمة قلبية و ذلك أثناء مغادرته بصالة المغادرة بمطار مرسى علم برفقه زوجته.

تم نقل الجثة لمستشفى مرسى علم العام ، و بالكشف الطبى عليه تبين أنه لا توجد شبة جنائية فى الوفاة وان الوفاة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية ، تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى و تحرر عن ذلك المحضر رقم 262 إدارى قسم شرطة مرسى علم لسنة 2014 ووتباشرالنيابة التحقيق و إخطار السفارة الألمانية بالقاهرة لإستلام الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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