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أبو مرزوق:الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى وراء تأخير الإعلان عن حكومة التوافق

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أبو مرزوق:الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى وراء تأخير الإعلان عن حكومة التوافق أبو مرزوق:الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى وراء تأخير الإعلان عن حكومة التوافق

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق أن الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى وراء تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري لحكومة التوافق الوطني أمس الخميس وفق ما هو مقرر مسبقا.

وقال أبو مرزوق – في تصريح نشره على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم: “مباحثات فتح وحماس للتوافق على التشكيل الوزاري غير مسبوقة، تفاهما وإنجازا، مما يشجعني لدعوة د.رياض المالكي (وزير الخارجية في حكومة الضفة الغربية) للانسحاب من المشهد للحفاظ على جمال الصورة “.

وأعرب عن أمله في “أن يكون منتصف الاسبوع المقبل فيه نهاية للانقسام، وبداية جديدة لمشروع وطني جامع”.

وكانت حماس قد أعلنت أمس أن سبب تأخير إعلان يرجع للاختلاف على رياض المالكي وزيرا للخارجية، ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة.

وجاء ذلك الإعلان عقب تكليف الرئيس عباس رسميا رئيس حكومة الضفة الغربية الحالية رامي الحمدالله بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ا.ش.ا

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