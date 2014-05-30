ضبط 30 جهاز صاعق و4 مسدسات و1400 طلقة صوت بحوزة تاجر بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 30 جهاز صاعق، و4 مسدسات مُحدثات صوت، و1400 طلقة صوت، و3 أسلحة بيضاء مطواة”و336 مطواة صغيرة الحجم داخل ومحل تجارى لبيع الأدوات الكهربائية.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أول أسيوط يفيد بتمكن فريق وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط وعقب تقنين الإجراءات من استهداف مسكن ومحل تجارى لبيع الأدوات الكهربائية بشارع 26 يوليو، ملك جمال . م . إ” 55 سنة، تاجر أدوات كهربائية دائرة القسم وتم ضبط 30 جهاز صاعق، و4 مسدسات مُحدثات صوت، و1400 طلقة صوت، و3 أسلحة بيضاء مطواة”و336 مطواة صغيرة الحجم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيق و إيداع الأحراز بمخزن النيابة.