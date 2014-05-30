فيديو.. شاب يصفع فتاة رقصت لفوز السيسي.. ونشطاء: «لسه فيكي نخوة يا بلد»

تداول نشطاء مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي قال ناشره على «يوتيوب» إنه لشخص صفع شقيقته على وجهها حينما شاهدها ترقص وسط مجموعة من الشباب، احتفالا بفوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، حسب مؤشرات فرز الأصوات.

وأظهر الفيديو، الذي نشره شخص يدعى «محمد رجب»، الفتاة وهي ترقص في حلقة للشباب، في أحد شوارع وسط القاهرة تقريبًا، على أنغام أغنية حكيم «هما استغنوا عني» في فيلم «حلاوة روح».. حيث انتزعها الشاب من بينهم، وصفعها على وجهها.

ويأتي الفيديو بعد عاصفة وصلات الرقص، التي شهدتها انتخابات الرئاسة أمام اللجان الانتخابية، على أنغام «بشرة خير، وتسلم الأيادي»، إلى أن كتبت عنه الصحافة الأجنبية، ونشرت أبرز مقاطع فتيات وسيدات مصريات خلال الانتخابات.

وتباين موقف مشاهدي الفيديو مما فعله الشاب مع الفتاة، وقالت «أمنية والي»: «ألف مبروك .. والنبي فرحت لكم أخييراااا حد بيحس على دمه.. يالهوي ع المسخرة بتاعت الشعب التاني.. بس مش لو كانت واحدة تانية، كان هيقف يشجع! ولا إيه».

ومثلها كتب «عبدالسلام محمد»: «لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية».. وأضافت «فونا مبروك»: «ولسة فيكي نخوة يا بلد».

في حين اعتبر حساب «Moon Light» أن الشاب «همجي .. مع إني ضد السيسي وكنت مقاطعة بس للأسف الفيديو مستفز جدًا جدًا بيضربها علشان بترقص وفرحانة أيا كان السبب إيه بس مش من حقه يضربها ويهينها في الشارع يعني هو يرضى على نفسه لو هي كانت شافته بيرقص كانت لطشته على وشه.. ليه دايما بيتم تحقير الست كدة في البلد دي من حقها تتبسط وتفرح وترقص زي ما هو من حقه يرقص وينبسط، هو اللي حلال ليه حرام عليها وكمان هو مش واصي عليها علشان يمد إيده عليها.. إنسان متخلف جدًا في مجتمع ذكوري متخلف جدًا».