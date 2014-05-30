(الطرق) تطلق تطبيقاً ذكياً لمعايشة تجربة اختبارات رخصة القيادة عبر الهاتف

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة فحص المعرفة التجريبي المجاني للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة، عبر حزمة التطبيقات الذكية عبر الهاتف في نظام التطبيق RTA DUBAI ، وذلك في إطار جهودها الحثيثة في تسخير التكنولوجيا لخدمة عملائها، ودعم توجهات مبادرة برنامج الحكومة الذكية في إمارة دبي.

وقال السيد حسين الصفـّار، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن الحصول على رخصة قيادة لم يعد رفاهية بل ضرورة حياتية يمليها علينا العمل ومتطلبات الرزق، لذلك كان مهما أن نضيف هذه الخدمة، إلى قائمة نظام التطبيق الذكي لخدمات الهيئة RTA DUBAI كي نزيل عن عملائنا الإحساس بالارتباك عند خطوات الحصول رخصة قيادة عند الاختبار المباشر، عن طريق تقديم صورة مقربة من الاختبارات التي تنتظر طالب الحصول على رخصة قيادة، الأمر الذي استقطب أكثر من 107 آلاف مستخدم خلال اقل من شهرين.

وأضاف الصفـّار: يمكن استخدام هذا التطبيق الذكي على الهواتف الذكية IPHONES & ANDROID، وتبدأ الخطوات بتنزيل التطبيق على الموبايل، ثم اختيار اللغة التي تناسب الطالب ( العربية والإنجليزية والاوردية )، يليه اختيار فئة سائقي المركبات، ثم اختيار تمرين فحص المعرفة، ثم قراءة التعليمات، يليها فئة المركبة ( الخفيفة، الشاحنات والحافلات الثقيلة، الدراجات النارية، الحافلات الخفيفة)، بعدها يبدأ الاختبار وهو عبارة عن 35 سؤالا يتضمن كل سؤال ثلاثة خيارات من الإجابات، موضحا أن الطالب يحصل على نتيجة إجاباته الصحيحة منها والخاطئة، وأن مدة الاختبار 30 دقيقة تظهر كمؤشر على شاشة التطبيق.

وأكد الصفـّار، أن خدمة فحص المعرفة التجريبي المجاني عن طريق استخدام تطبيق RTA DUBAI يتضمن عدة أهداف أهمها دعم مبادرة برنامج الحكومة الذكية في دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى تمكين المتدربين من وسيلة أو أداة أخرى للتعرف على اختبار فحص المعرفة الخاص بالهيئة، وتطوير فهم وإدراك المتدربين حول كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالسلامة المرورية وقوانين السير.

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