طوارئ وتشديد الحراسة علي السجون والمنشآت بالقليوبية تحسباً لتظاهرات الإخوان

أعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية حالة الطوارئ بجميع مدن ومراكز المحافظة تحسُّبًا لأيّة تظاهرات لجماعة الإخوان.

وتم رفع حالة الطوارئ بجميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة، وتشديد الحراسات على المنشآت الحيوية المهمة والكنائس، والدفع بتشكيلات من الأمن المركزي حول مباني الأقسام، تحسُّبًا لحدوث أية أعمال عنف.

وتم تكثيف التواجد الأمني في الميادين العامة وحول المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة والسجون العمومية ببنها والقناطر وأبو زعبل والطرق المؤدية إلى سجن المرج، وذلك تحسُّبًا لأي طوارئ أو أعمال تخريبية.

وانتشرت الأكمنة على مداخل ومخارج المحافظة، وخاصة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق بنها المنصورة وبنها الزقازيق، والطرق المؤدية إلى محافظتي المنوفية والغربية، وقام عدد من دوريات الأمن بتفتيش السيارات القادمة لمنع مرور أيّة عناصر تخريبية.

من جانبه أصدر اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية تعليمات مشددة بمنع توقف أيّة سيارات بالقرب من مديرية أمن القليوبية ببنها وفي محيطها، ووضع حواجز خرسانية لمنع مرور أيّة سيارات أو دراجات بخارية أمام المديرية، كما تم وضع حواجز وستائر حديدية على كوبري “أتريب” ببنها، الملاصق للمديرية، ووضع أكمنة ثابتة على مداخل ومخارج الكوبري لمواجهة أي أعمال إرهابية تجاه المديرية، كما صدر قرار بمنع توقف أيّة سيارات في محيط الأقسام بمختلف مدن ومراكز المحافظة.