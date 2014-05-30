“لا يمثلني و جزاء” تحشدان لعمومية سحب الثقة من عاشور ومجلس نقابة المحامين‎

اجتمعت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حركتي ” لا يمثلني وجزاء” وهى الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومن مجلس النقابة ، لوضع الترتيبات النهائية للجمعية المقرر لها 27 يونيو ولحشد المحامين المعارضين للمجلس والنقيب .

وجرى تصميم بيان موحد وشعار موحد كما تم تنسيق جهودهما بتوزيع زيارات المحافظات بين أعضاء الحملتين بهدف التواصل مع المحامين لكشف الحقائق بشأن الخلل في إدارة النقابة وفي الحفاظ على كرامة وحقوق المحامي وإهدار الحماية الدستورية والقانونية المقررة للمحامين وكذلك كشف الصفقات السرية بين عاشور والإخوان على حساب نقابة المحامين .