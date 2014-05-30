أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“لا يمثلني و جزاء” تحشدان لعمومية سحب الثقة من عاشور ومجلس نقابة المحامين‎

Google+ Print
“لا يمثلني و جزاء” تحشدان لعمومية سحب الثقة من عاشور ومجلس نقابة المحامين‎ “لا يمثلني و جزاء” تحشدان لعمومية سحب الثقة من عاشور ومجلس نقابة المحامين‎

 

نقابة المحامين‎

اجتمعت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حركتي ” لا يمثلني وجزاء” وهى الحملة الموحدة لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومن مجلس النقابة ، لوضع الترتيبات النهائية للجمعية المقرر لها 27 يونيو ولحشد المحامين المعارضين للمجلس والنقيب .

وجرى تصميم بيان موحد وشعار موحد كما تم تنسيق جهودهما بتوزيع زيارات المحافظات بين أعضاء الحملتين بهدف التواصل مع المحامين لكشف الحقائق بشأن الخلل في إدارة النقابة وفي الحفاظ على كرامة وحقوق المحامي وإهدار الحماية الدستورية والقانونية المقررة للمحامين وكذلك كشف الصفقات السرية بين عاشور والإخوان على حساب نقابة المحامين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا