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بالفيديو.. سقوط 4 معتمرين من جسر الطواف بالحرم في تدافع أثناء مراسم غسل الكعبة

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بالفيديو.. سقوط 4 معتمرين من جسر الطواف بالحرم في تدافع أثناء مراسم غسل الكعبة بالفيديو.. سقوط 4 معتمرين من جسر الطواف بالحرم في تدافع أثناء مراسم غسل الكعبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة وفيديو لتتدافع المعتمرين والحجاج أثناء مراسم غسيل الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة، مما أدى لإصابة العديد منهم بالإغماءات.

وكان الناطق الإعلامي بـ”شرطة منطقة مكة المكرمة” المقدم عاطي بن عطية القرشي،قد أعلن  سقوط  أربعة أشخاص من المعتمرين نتيجة للتدافع الذي حدث بالحرم المكي؛ قائلاً: “ما تم تداوله في الساعات الماضية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، من انتحار ثلاثة أشخاص أثناء غسيل الكعبة، غير صحيح.”

وكانت صورة قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت سقوط امرأة ومحاولات إسعاف رجل حوله دماء، فيما برز في الصورة جلوس ثلاثة أشخاص من زوار المسجد الحرام، وتناثر إحرامات وملابس، بحضور قوات أمن.

وأكد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي القرشي ، سقوط 4 اشخاص من المعتمرين من على جسر الطواف نتيجة التدافع الذي حدث اثناء غسيل الكعبة المشرفة.

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