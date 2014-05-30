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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فرد خرطوش بشبرا الخيمة

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فرد خرطوش بشبرا الخيمة ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فرد خرطوش بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية 3 أشخاص أثناء استقلالهم توك توك وبحوزتهم فرد خرطوش ومطواة ومبلغ مالى أثناء سيرهم على الطريق السريع.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء مرور الملازم أول إبراهيم التقى الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية المعين خدمة تأمين طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبصحبته قوة مرافقة تمكن من ضبط كل من أحمد.م.ح” و”رمزى.ا.م” و”محمد.ف.ع” وذلك أثناء سيرهم بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى عكس الاتجاه مستقلين “التوك توك” الخاص بالأول أمام مزلقان الشرقاوية – دائرة القسم.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواة وهاتف محمول ومبلغ مالى 450 جنيها وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس وتولت النيابة التحقيق.

 

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