ضبط راكب يخفي 5 كيلو مشغولات فضية بعلب سجائر وعصير بالمطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم من ضبط 5 كيلو مشغولات فضية مع راكب مصرى قادم من تركيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وحجز المضبوطات .

وأكدت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اسطنبول اشتبه تامر عادل مأمور الجمرك فى أحد الركاب وبتفتيش الراكب عثر علي 5 كيلو مشغولات فضة مخبأ جزء منها داخل علب عصير و قام الراكب بأعادة إغلاقها لتظهر جديدة وجزء أخر داخل علبتين سجائر .

وقام الراكب أيضًا بإغلاقهم بقفل المصنع وضعهم داخل ” خرطوشة السجائر ” بحرفية ، وأمر مدير عام الجمرك بتحرير محضر بالواقعه و تحريز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الراكب .