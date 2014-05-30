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الجيش السوداني يشن هجمات على مناطق المتمردين بجنوب كردفان

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الجيش السوداني يشن هجمات على مناطق المتمردين بجنوب كردفان الجيش السوداني يشن هجمات على مناطق المتمردين بجنوب كردفان

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال  إن الطيران الحربي السوداني شن هجمات على مدينة “كادوا” في منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان ، لمدة ثلاثة أيام مما تسبب في حدوث أضرار في مباني المدينة.

وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية أرنو نقولتو لودي في بيان أصدره اليوم الجمعة أن طيران الجيش السوداني أسقط أكثر من 53 قنبلة على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في “كاودا” المعقل الرئيسي لقوات الحركة المتمردة في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف الناطق الرسمي للحركة ، بان هذه الهجمات الجوية تسببت في إحداث رعب وخوف بين مواطني المنطقة ، إلا انه لم يشير إلى حدوث قتلي في صفوف المدنيين أو في منشآت الحركة العسكرية وآلياتها هناك.

ولم يصدر الجيش السوداني أي بيان حول هذه العمليات العسكرية التي تتم في إطار حملة “الصيف الساخن” المعلن عنها ضد مقاتلي الحركة الشعبية هناك.

ا.ش.ا

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