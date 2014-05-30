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رئيس البنك الدولي: سنعمل كل ما في وسعنا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية

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رئيس البنك الدولي: سنعمل كل ما في وسعنا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية رئيس البنك الدولي: سنعمل كل ما في وسعنا لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية

أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن البنك لديه حافظة مشروعات ضخمة مع ، مشيرا إلى أنه قدم حتى الآن نحو 4.6 مليار دولار لتدعيم مشروعات التنمية في مصر.

وقال جيم ، خلال لقاء مع صحفيي وكالات الأنباء العربية في واشنطن، “إن مصر تمر بمرحلة انتقالية تحتاج للدعم”، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر من العوامل الهامة للمنطقة بأسرها.

وتعهد جيم بأن تبذل مجموعة البنك الدولي كل ما في وسعها لتنسيق الجهود مع كافة الجهات المانحة الأخرى لمصر لتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه.
> وأوضح أن البنك الدولي مجموعة غير سياسية وتقوم أساسا على مبدأ عدم التدخل في الأمور السياسية وبالتالي لا ينخرط في تقييم المساعدات الاقتصادية التي توجه لمصر من أية من الدول.

وأشار جيم إلى أن سياسة البنك الدولي الحالية تقوم على ضرورة أن يسير الاستقرار والسلام والتنمية جنبا إلى جنب والتخلي عن الأسلوب القديم الذي كان يعتمد على ضرورة التوصل إلى تسوية أولا للمشاكل السياسية ثم يأتي دور المؤسسات الاقتصادية والذي ربما يأتي متأخرا، موضحا أن البنك بدأ بالفعل في التخطيط للخطوات التي يجب اتخاذها فور التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة في سوريا وعدم انتظار تحقيق الحل السياسي أولا.

يذكر أن رئيس البنك الدولي يبدأ بعد غد الأحد جولة في والأردن ولبنان تعد الأولى من نوعها لتلك الدول منذ رئاسته لمجموعة البنك الدولي.

ا.ِش.ا

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