أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

أصحاب مستودعات الدقيق المدعم بدمياط يطالبون بصرف حصتهم المتوقفة منذ شهرين

Google+ Print
أصحاب مستودعات الدقيق المدعم بدمياط يطالبون بصرف حصتهم المتوقفة منذ شهرين أصحاب مستودعات الدقيق المدعم بدمياط يطالبون بصرف حصتهم المتوقفة منذ شهرين

طالب أصحاب 235 مستودعا لبيع الدقيق المدعم بدمياط الدكتور باسم عودة وزير بسرعة صرف حصتهم من الدقيق المدعم 82% والخاص بالخبز البلدي والتي يبلغ إجماليها 432 طن شهريا وذلك بعد توقف صرفها خلال شهري إبريل ومايو الجاري مع بدء من تنفيذ منظومة الخبز المدعم التي يتبناها الوزير.

وأكد أصحاب المستودعات أن هذه الحصة كانت تصرف لهم شهرياً وهى مصدر رزقهم الوحيد ثم فوجئوا بوقفها دون إبداء أسباب لذلك وقام بتقديم مذكرات وفاكسات إلى مديرية التموين بدمياط ومحافظ دمياط ولكن جميعها دون فائدة وأكد الجميع أن الوزير هو المسئول عن توقف صرف هذه الحصة.
> وتساءل أصحابها المستودعات أين ذهبت هذه الكميات المتأخرة من الدقيق والتى تبلغ أكثر من 860 طنا لم يتم تسليمها إلى أصحابها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)