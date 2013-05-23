أصحاب مستودعات الدقيق المدعم بدمياط يطالبون بصرف حصتهم المتوقفة منذ شهرين

طالب أصحاب 235 مستودعا لبيع الدقيق المدعم بدمياط الدكتور باسم عودة وزير التموين بسرعة صرف حصتهم من الدقيق المدعم 82% والخاص بالخبز البلدي والتي يبلغ إجماليها 432 طن شهريا وذلك بعد توقف صرفها خلال شهري إبريل ومايو الجاري مع بدء من تنفيذ منظومة الخبز المدعم التي يتبناها الوزير.

وأكد أصحاب المستودعات أن هذه الحصة كانت تصرف لهم شهرياً وهى مصدر رزقهم الوحيد ثم فوجئوا بوقفها دون إبداء أسباب لذلك وقام بتقديم مذكرات وفاكسات إلى مديرية التموين بدمياط ومحافظ دمياط ولكن جميعها دون فائدة وأكد الجميع أن الوزير هو المسئول عن توقف صرف هذه الحصة.

> وتساءل أصحابها المستودعات أين ذهبت هذه الكميات المتأخرة من الدقيق والتى تبلغ أكثر من 860 طنا لم يتم تسليمها إلى أصحابها.