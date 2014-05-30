«المرابطون» اللبنانية: مصر ستعود لدورها الريادي في عهد السيسي وستقضي على الإرهاب

وجه العميد مصطفى حمدان رئيس حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” فى لبنان التهنئة لشعب مصر و للمشير عبد الفتاح السيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة ، مؤكدا أن مصر ستعود في عهده إلى دورها الريادي في قيادة الأمة العربية.

وقال حمدان في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أتوجه بالتحية والاعتزاز والافتخار لأهلنا المصريين الذين يؤكدون دائما بثورتهم وبديمقراطيتهم إنهم مثال يحتذى على مستوى الأمة العربية.

كما توجه بالتهنئة إلى المشير عبد الفتاح السيسي على انتخابه رئيسا لمصر .. مؤكدا أن مصر المحروسة ستكون في عهده قوية عزيزة كريمة تقضي على الإرهابيين والمخربين على أرضها وتزدهر وتتقدم لتعود إلى دورها الريادي في إدارة قضايا الأمة العربية .

وتوجه حمدان بالتهنئة إلى القوات المسلحة المصرية التي استطاعت أن تأخذ ثقة المصريين وأن تؤمن لهم حق الممارسة الديمقراطية في انتخابات حرة نزيهة .

وقال إننا كمرابطين نتطلع إلى مصر الواعدة ، داخليا وخارجيا وعربيا وإقليميا وعالميا في عهد المشيرعبد الفتاح السيسي .

ا.ش.ا