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دراسة أمريكية: المرأة المصرية والسعودية الأكثر بدانة في العالم

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دراسة أمريكية: المرأة المصرية والسعودية الأكثر بدانة في العالم دراسة أمريكية: المرأة المصرية والسعودية الأكثر بدانة في العالم

قال باحثون إن السمنة تشكل حملا ثقيلا متزايدا على سكان العالم في الدول الغنية والفقيرة على السواء وإن نحو 30% على مستوى العالم الآن إما يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وهو ما يصل إجماليه إلى رقم مذهل يصل لنحو 2.1 مليار شخص.

وكانت أكبر زيادة في معدلات السمنة بين نساء والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وهندوراس. وبالنسبة للرجال تصدرت القائمة نيوزيلاندا والبحرين والكويت والسعودية والولايات المتحدة.

أما الولايات المتحدة، أغنى دولة في العالم، فقد كان بها أكبر كتلة من السكان الذين يعانون من السمنة في العالم وبلغت 13%.

وأوضح الباحثون أنهم أجروا ما يصفونه بأكثر التقييمات شمولًا حتى الآن عن واحدة من أكثر المشاكل الصحية إلحاحًا في وقتنا الحاضر، مستخدمين بيانات تغطي 188 دولة في الفترة من عام 1980 وحتى عام 2013.

وقال فريق معهد قياس وتقييم الصحة في سياتل التابع لجامعة واشنطن في تقرير نشر في دورية لانسيت الطبية، إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى وجزر المحيط الهادي والكاريبي وصلت إلى معدلات بدانة مذهلة.

ومشكلة السمنة معقدة ترجع إلى توفر «الوجبات السريعة» الرخيصة التي تزيد فيها نسبة والسكريات والأملاح ذات السعرات العالية وأيضا طبيعة الحياة التي تقل فيها الحركة. والسمنة من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والجلطات والسكري وبعض أنواع السرطان.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشاكل المزمنة للسمنة تتسبب في وفاة نحو 3.4 مليون شخص سنويًا.

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