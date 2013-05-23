احتلت العمالة المصرية المركز الثاني بعد الهند في عدد العاملين في الكويت بعدد أكثر من 456 ألف عامل. وذكرت احصائية صادرة عن الادارة العامة للهجرة عن اعداد الوافدين في البلاد ، أن العمالة الهندية تأتي في المرتبة الاولى حيث بلغ عددها أكثر من 653 ألف عامل ، بينما جاءت العمالة البنجالية في المركز الثالث بعدد أكثر من 189 ألف عامل ، وفي المركز الرابع كانت العمالة الفيليبينية بأكثر من 144 ألف عامل ، وفي المركز الخامس العمالة السورية بعدد 131 الف عامل ، والمركز السادس العمالة الباكستانية بعدد 119 الف عامل ، والمركز السابع العمالة السيلانية باكثر من 110 آلاف عامل.
> يذكر أن 96 فى المئة من سكان الكويت من الوافدين ، واظهر اخر تعداد للسكان فى الكويت أن عددهم الإجمالي قد بلغ في نهاية عام 2012 نحو 3 ملايين و824 الف نسمة ، وبلغ إجمالي عدد العاملين من الوافدين نحو 2 مليون و311 الف عامل ، أي ما نسبته نحو 7ر60 فى المئة من مجموع السكان ، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33 فى المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين ، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 4ر73 فى المئة ، وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية ، في مجموع عدد العاملين في الكويت ، من نحو 5ر17 فى المئة في نهاية عام 2011 ، إلى 1ر17 فى المئة في النصف الأول من عام 2012 .
> وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قد اتخذت قرارا فى مارس الماضى بتقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التي طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية ، ولدى منظمات حقوق الإنسان ، مما يستوجب تقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولا الى تخفيض العدد الى مليون عامل خلال عشر سنوات .
المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت
احتلت العمالة المصرية المركز الثاني بعد الهند في عدد العاملين في الكويت بعدد أكثر من 456 ألف عامل. وذكرت احصائية صادرة عن الادارة العامة للهجرة عن اعداد الوافدين في البلاد ، أن العمالة الهندية تأتي في المرتبة الاولى حيث بلغ عددها أكثر من 653 ألف عامل ، بينما جاءت العمالة البنجالية في المركز الثالث بعدد أكثر من 189 ألف عامل ، وفي المركز الرابع كانت العمالة الفيليبينية بأكثر من 144 ألف عامل ، وفي المركز الخامس العمالة السورية بعدد 131 الف عامل ، والمركز السادس العمالة الباكستانية بعدد 119 الف عامل ، والمركز السابع العمالة السيلانية باكثر من 110 آلاف عامل.