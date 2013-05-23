أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت

Google+ Print
المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت المصريون يحتلون المركز الثانى فى عدد العاملين فى الكويت

احتلت العمالة المصرية المركز الثاني بعد الهند في عدد العاملين في الكويت بعدد أكثر من 456 ألف عامل. وذكرت احصائية صادرة عن الادارة العامة للهجرة عن اعداد الوافدين في البلاد ، أن العمالة الهندية تأتي في المرتبة الاولى حيث بلغ عددها أكثر من 653 ألف عامل ، بينما جاءت العمالة البنجالية في المركز الثالث بعدد أكثر من 189 ألف عامل ، وفي المركز الرابع كانت العمالة الفيليبينية بأكثر من 144 ألف عامل ، وفي المركز الخامس العمالة السورية بعدد 131 الف عامل ، والمركز السادس العمالة الباكستانية بعدد 119 الف عامل ، والمركز السابع العمالة السيلانية باكثر من 110 آلاف عامل.
> يذكر أن 96 فى المئة من سكان الكويت من الوافدين ، واظهر اخر تعداد للسكان فى الكويت أن عددهم الإجمالي قد بلغ في نهاية عام 2012 نحو 3 ملايين و824 الف نسمة ، وبلغ إجمالي عدد العاملين من الوافدين نحو 2 مليون و311 الف عامل ، أي ما نسبته نحو 7ر60 فى المئة من مجموع السكان ، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33 فى المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين ، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 4ر73 فى المئة ، وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية ، في مجموع عدد العاملين في الكويت ، من نحو 5ر17 فى المئة في نهاية عام 2011 ، إلى 1ر17 فى المئة في النصف الأول من عام 2012 .
> وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قد اتخذت قرارا فى مارس الماضى بتقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التي طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية ، ولدى منظمات حقوق الإنسان ، مما يستوجب تقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولا الى تخفيض العدد الى مليون عامل خلال عشر سنوات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا