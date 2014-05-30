الفاتيكان : عباس وبيريز يصليان من أجل السلام يوم 8 يونيو القادم

أعلنت دولة الفاتيكان عن اختيار يوم الثامن من شهر يونيو المقبل موعدا “للصلاة من أجل السلام في الفاتيكان”، تجمع البابا فرنسيس مع الرئيسين، الإسرائيلي شيمون بيريز والفلسطيني محمود عباس , استجابة لدعو البابا فرانسيس خلال جولته الاخيرة فى منطقة الشرق الاوسط وزيارة الاراضى المقدسة ، بعد ان اعرب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن الترحيب بهذا اللقاء التاريخى وقبول الموعد المقترح من الكرسى الرسولى .

وكان البابا دعا أثناء زيارته للاراضي المقدسة، خلال قداس أقيم في بيت لحم الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي إلى زيارة الفاتيكان للصلاة من أجل السلام، إثر تعليق مفاوضات السلام بين الطرفين برعاية وزيرالخارجية الامريكي جون كيري .. وجدد المتحدث الرسمى باسم الفاتيكان تاكيد البابا بان اللقاء سوف يكرس للصلاة من اجل السلام وليس لاهداف سياسية او تفاوضية , موضحا قول البابا بانه ليس مفاوضا حول هذا الشأن, وان الصلاة المخلصة كفيلة بتعزيز الارادة لتحقيق السلام .

ا.ش.ا