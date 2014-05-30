أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الصين تعتقل ناشطا قبل ذكرى مذبحة ميدان السلام السماوى

Google+ Print
الصين تعتقل ناشطا قبل ذكرى مذبحة ميدان السلام السماوى الصين تعتقل ناشطا قبل ذكرى مذبحة ميدان السلام السماوى

اعتقلت السلطات الصينية ناشطا آخر في إطار مساعيها المتزايدة لقمع الاحتفالات المقرر لها الأسبوع المقبل في الذكرى الخامسة والعشرون للحملة التي شنتها على ساحة تيانانمن (السلام السماوي) في عام 1989 ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

ووفقا للمحاميين زهانغ شيويه زهونغ و وو كيو مينغ فقد جرى اعتقال وانغ آيزهونغ، مؤسس حركة الشارع الجنوبي، الذي طالب بإنهاء حكم الحزب الواحد في البلاد، في جنوب مدينة قوانغتشو للاشتباه في مشاركته في الشجار مع الآخرين وإثارة المشاكل.

ويعد وانغ واحدا من ضمن قائمة تضم 20 شخصا جرى اعتقالهم قبيل احتفالات الرابع من يونيو في ذكرى الهجوم العسكري على المتظاهرين عام 1989، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية، فيما تم وضع آخرين تحت الإقامة الجبرية في منازلهم أو تم الإبلاغ عن فقدانهم.

واعتاد القادة الشيوعيين كل عام على اعتقال ومضايقة الناشطين قبل 4 يونيو، لكن في جهود القمع هذا العام ضد المنشقين تعد شديدة بشكل غير عادي.

وفي بكين، تم اعتقال بيو تشى تشيانغ محامي جماعة لحقوق الإنسان و4 آخرين عقب مشاركتهم في ندوة خاصة في ذكرى الحملة التي وقعت عام 1989.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا