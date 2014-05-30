بالصور.. « طبيب اسنان» وراء اختراع حلوى العشاق «غزل البنات»

“غزل البنات” ، “شعر البنات”، “حلوى العشاق”، “لحية بابا”، “حلوة الصّوف” ، جميعها مسميات لحلوى القطن ذات اللون الزهرى، المصنعة من الماء والسكر وتُسيل لعاب الكبار قبل الصغار .

وعلى رغم من ضرر الحلوى على الصحة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، إلا أن مخترعها هو وليام جيمس موريسون (١٨٦٠-١٩٢٦)، طبيب أسنان ومحامي ومؤلف من ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

موريسون كان رئيسا لنقابة أطباء الأسنان في ولاية تينيسي عام ١٨٩٤، ألف العديد من كتب الأطفال، كما سجلت باسمه الكثير من براءات الاختراع المتعلقة بالغذاء، من بينها تطوير عملية استخراج الزيت من بذور القطن ليحل محل شحم الخنزير، واكتشاف عملية كيميائية تنقي مياه الشرب المستخدمه في ناشفيل آنذاك.