ضابط ملتحي بمؤتمر الدعوة السلفية بأسيوط :”وزير الداخلية هيتسجن وانا اللي هارحله”

انتقد الضباط الملتحين وزراء الداخلية الذين جاءوا بعد الثورة ووصفوه كلهم بالفشلة بما فيهم وزير الداخلية الحالى مؤكدين تحديه لأى وزير يمنعهم من اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، الذى نظمته الدعوة السلفية بأسيوط ،مساء أمس تحت عنوان ” معا لنصرة سنة سيدنا المرسلين لدعم ومناصرة الضباط الملتحين والتصدي للشيعة الحاقدين “ بحضور الضباط الملتحين والشيخ شريف الهوارى وعبد المنعم الشحات أعضاء مجلس ادارة الدعوة السلفية.

وطالب عبد المنعم الشحات الضباط بالصبر والثبات والمسئولين بالوفاء بالعهود متعجبا من ظلم من يريدون أن يقيموا سنة نبيه والتعاون مع الشيعة ومع ايران التي تقيم مزارا لقاتل سيدنا عمر رضى الله عنه.

وقال الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية إننا ندعو للضباط أن يثبتهم الله وينصر قضيتهم منتقدا التعاون مع الشيعة الروافض الذين يسبون الصحابة ويقولون أن الدين الذى بين أيدينا محرفا وانتقد الهوارى رد وزير الداخلية على قضية الملتحين قائلا له من أنت حتى تحاربهم فى العلن دون خوف أو حياء

وقال محمد سيد ” احد الضباط الملتحين نحن ارتضينا منهج النبى منهج حياة ونحن أفضل فصيل يتحدث عن سنة النبى صلى الله عليه وسلم مشيرا الى أنهم دخلوا فى إضرا ب على أرصفة وزارة الداخلية من 86 يوم ولم يتاقضوا مرتبات من 15 شهر مؤكدا أن كل الوزراء الذين جاءوا بعد الثورة فشلة واتهم سيد وزارة الداخلية بأنها تهدر مال الدولة والمال العام وكله فى كلام فاضى”على حد قوله ” وأن كلية الشرطة بتصرف فى السنة 50 مليون جنية والمنتج ضعيف ويتعامل مع الناس على انهم مواطنين درجة تانية وقال سيد أحب أبشر وزير الداخلية انه سيسجن وانا “اللى هرحلة”.