اعتني ببشرتك على طريقة الإيرانيات

ما رأيك ببشرة الإيرانيات؟ يقول البعض أن طبيعة بشرتهن البيضاء مختلفة كلياً عن بشرة سيدات الخليج السمراء، لذلك لا يمكننا الحصول على بشرة كبشرتهن.

وعلى الرغم من صحة هذا الأمر، فنحن لا يمكننا الحصول على بشرة ناصعة البياض كهذه، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحصول على نضارة بشرتهن، فالحصول على البشرة الصافية الخالية من الحبوب أو البقع لا يعد من الأمور الصعبة.

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لذلك فإن "سيِّدتي نت" ينقل لك بعضاً من نصائح الإيرانيات للاهتمام بالبشرة:

1.وصفة قشر الليمون لنضارة البشرة

•انقعي ملعقة من الترمس مع ملعقة من الردة وقشر ليمونة، واتركيهم لمدة يوم كامل.

•صفي الخليط باستخدام منشفة صغيرة، وصبيه في زجاجة صغيرة.

•استخدمي قطنة صغيرة لدهن وجهك بهذا المزيج يومياً قبل النوم

2.ماء الورد

من أكثر نصائح الإيرانيات لبشرة دائمة النضارة هي استخدامهن لماء الورد المخصص للشرب، إذ يقمن بتخفيف ماء الورد مع الماء العادي، وشربه بصورة يومية.

3.شرش الجبن

كما أن الإيرانيات يقمن دائماً باستخدام الماء الموجود مع الجبن ودهن البشرة به مرتين يومياً، فشرش الجبن يعمل على تصفية البشرة وتخليصها من النمش والبقع الداكنة.

4.الحمام الإيراني

يعتمد الحمام الإيراني على استخدام الطحينة بطريقة غاية في السهولة والبساطة، كل ما عليك فعله هو الجلوس في ماء ساخن حتى تتفتح مسام البشرة، ثم قومي بدهن كامل جسمك بالطحينة، وتركها حتى تجف على بشرتك، وفي النهاية ابدئي بفرك جسمك باستخدام ليفة مبللة بالماء الساخن.

5.قناع التوت الطازج

اعتمدي على التوت الطازج لتنظيف وتدليك بشرة وجهك مرتين أسبوعياً، كل ما عليك فعله هو القيام بهرس التوت الطازج وتطبيقه على بشرتك لمدة ربع ساعة، وبعد الانتهاء قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ، ثم تدليله بماء الورد.



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