أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

المجلس العسكري في تايلاند يستهدف شركات التواصل الاجتماعي

Google+ Print

ذكرت تقارير، الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند سيرسل ممثلين إلى شركات التواصل الاجتماعي ليطلبوا منها السماح بالدخول إلى غرف الدردشة والمجموعات التي تعد خطرا على الأمن القومي .

وقال ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصحيفة «ماتيشون» إن «فيس بوك» و«تويتر» و«جوجل» وتطبيق التراسل الشهير «لاين» من الشركات التي يعتزم المجلس العسكري التحدث معها.

ويطلب المجلس العسكري التعاون من الشركات لإزالة التعليقات التي تعد «حساسة» في الوضع السياسي الراهن، وكذلك الدردشة الجماعية التي ربما تحتوي على معلومات تعتبر جوهرية في حماية الأمة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن اجتماعا عقد في بانكوك، الخميس، نظمه المجلس العسكري لاستعراض مخاوفه بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، انتهى قبل أوانه، نظرا لعدم حضور أي من الشركات المعنية.

كان اكيرا موريكاوا، الرئيس التنفيذي لموقع «لاين»، قال في وقت سابق إن شركة التواصل الإلكتروني لن تكشف أبدا عن سجلات المحادثات الخاصة بالمستخدمين من دون أمر من محكمة يابانية.

وأعلن الجيش في تايلاند الأسبوع الماضي تولي مقاليد السلطة بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى العنف ومأزق سياسي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية