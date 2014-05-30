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اغتصاب أطفال وإجبارهم على أكل فضلات الكلاب بمؤسسة خيرية هندية

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قالت الشرطة وعاملون في مؤسسة خيرية إن صاحب ومديرة مدرسة داخلية للأطفال في غرب الهند اعتقلا، بعد أن قال 5 أطفال إنهم تعرضوا للاغتصاب وأجبروا على مشاهدة أفلام إباحية وتمثيلها مع بعضهم بعضا.

وأجبر الأطفال على تناول فضلات الكلاب، عقابا على عدم الامتثال.

واعتقل الرجل، 52 عاما، صاحب مدرسة (تشاندرابراها تشاريتابل تراست) ومديرتها، 30 عاما، يوم الاثنين، بعد أن داهمت الشرطة المدرسة بمدينة كارجات في ولاية مهاراشترا.

وقال «أر. أر. باتيل»، مفتش شرطة كارجات، لـ«تومسون رويترز فاونديشن»، في وقت متأخر، الخميس: «تلقينا شكوى من مؤسسة تشايلدلاين الخيرية تقول إن طفلا عاد إلى منزله لقضاء عطلة، واعترف لأمه بحدوث هذه الانتهاكات».

وقال: «تقدم 5 أطفال حتى الآن بالشكوى، واحتجزنا المشتبه بهما لارتكاب جرائم مختلفة»، وأضاف أن هذه الجرائم تشمل اللواط والاحتجاز القسري والاعتداء الجنسي.

وأوضح «باتيل» أن المدرسة تستوعب 28 طفلا من المعدمين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما لمدة 10 أشهر في السنة، لكن معظم الأطفال كانوا في عطلة أثناء مداهمة المدرسة.

وتحاول الشرطة معرفة ما إذا كان أطفال آخرون قد تعرضوا لانتهاكات، وما إذا كان هناك أي مشتبه بهم آخرون.

وقالت أنورادها ساهاسرابوده، من تشايلدلاين، وهي مؤسسة خيرية تدعمها ، إن الأطفال تحدثوا عن جميع أنواع الاعتداء الجنسي والبدني.

وقالت لمحطة «إن. دي. تي. في» : «هذه قضية مروعة. أبلغنا الأطفال بالاعتداء الجنسي. كان هناك جنس بالإكراه.. وتم تصوير هذه الأشياء».

وأضافت: «عوقب الأطفال عن طريق تناول فضلات الكلاب، وعندما يتقيأون يجبرون على تناول القيء»، والاعتداء الجنسي على الأطفال أمر شائع إلى حد مثير للقلق في المنازل والمدارس ومنشآت الرعاية في الهند.

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