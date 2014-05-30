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سانتوس يحصد 3 نقاط ثمينة بفوزه على باهيا في الدوري البرازيلي

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سانتوس يحصد 3 نقاط ثمينة بفوزه على باهيا في الدوري البرازيلي سانتوس يحصد 3 نقاط ثمينة بفوزه على باهيا في الدوري البرازيلي

ساو باولو، (إفي): حقق فريق سانتوس الفوز على مضيفه باهيا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما في ختام الجولة الثامنة من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

أحرز هدفي سانتوس خلال المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، كل من آلان سانتوس (ق62) ولوكاس ليما (ق89)، في لقاء شهد إشهار الحكم لأربع بطاقات صفراء للاعبي باهيا وبطاقتين للضيوف.

وبهذه النتيجة يضيف سانتوس إلى رصيده ثلاث نقاط ثمينة يصعد بها إلى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد باهيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فلامنجو وفيجرينس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث بادر الأول بالتهديف عبر لاعبه أليساندرو (ق20)، بينما أدرك إيفيرالدو التعادل لفيجرينس بعدها بدقيقتين فقط.

وبذلك يصبح رصيد فلامنجو سبع نقاط حل بها في المركز السابع عشر، تاركا فيجرينس يقبع في المركز الأخير بالدوري برصيد أربع نقاط فقط علما بأنه لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة منذ انطلاق البطولة.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري البرازيلي قد انطلقت مساء أول أمس الأربعاء، وشهدت احتفاظ كروزيرو بالصدارة رغم خسارته أمام مضيفه كورينثيانز بهدف دون رد.

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