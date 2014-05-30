"براونيز" الشوكولاتة ليوم إجازة مميّز

المقادير :

-3 بيضات

-نصف كوب من السكر الناعم

-نصف كوب من الزيت النباتي

-كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق الخاص بالحلويات

-نصف كوب من مسحوق الكاكاو المنخول

-ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

-نصف ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

-ملعقة صغيرة من "بيكربونات الصودا"

-عبوة صغيرة من الحليب المكثف المحلّى

-كوب من الشوكولاتة السوداء المذابة

-ملعقة صغيرة من الزبدة

-رشة من الدقيق

-آيس كريم، للتقديم

طريقة التحضير:

1 -يضرب كلّ من البيض والسكر والزيت، بواسطة الخفّاقة الكهربائية، على سرعة متوسطة، لدقيقتين.

2- ثم، يضاف الدقيق والكاكاو المنخول والفانيليا و"البايكينغ باودر" و"بيكربونات الصودا".

3- يخفق هذا الخليط حتى يتماسك جيداً، ثم تصب عبوة الحليب المكثف المحلّى والشوكولاتة المذابة تدريجياً، مع الخلط، حتى يصبح ناعماً.

4- يصبّ هذا الخليط في صينية خَبز، بقياس 23 × 28 سنتيمتراً، مدهونة بملعقة من الزبدة ومنثور القليل من الدقيق عليها، ثم تخبز في فرن محمّى، على حرارة 180 درجة مئوية، لمدة تتراوح ما بين 45 و50 دقيقة.وتقدّم مع "الآيس كريم".

(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).