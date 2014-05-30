بالصور.. الآثار : “وجوه الفيوم ” ظهرت فى العصر القبطى وتنتشر فى متاحف العالم

أكد أحمد عبد العال مدير عام اثار الفيوم أن العصر القبطى فى المحافظة شهد وجود “بورتريهات ” الفيوم وهى الوجوه التى كانت توضع على وجه المتوفى وتنتشر حاليا فى العديد من متاحف العالم وتشتهر بها المحافظة وتعرف بـ “وجوه الفيوم ” .

جاء ذلك خلال البحث الذى قدمه فى مؤتمر “الفيوم “ايقونة الحضارة المصرية عبر العصور ” الذى تنظمه مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع دير الانبا ابرام ويعقد فى دير الانبا ابرام فى العزب بالفيوم .

خلال البحث استعرض “عبد العال” الحفائر التى اجراها فى منطقة دير البنات فى جبل النقلون جنوب غرب الفيوم الاثرية بالمحافظة و الاثار التى تم اكتشافها فى الحفائر التى جرت خلال الفترة من عام ١٩٨٣حتى ١٩٨٥وهى مجموعة كبيرة تشمل البورترية الوحيد الموجود فى الفيوم ومجموعة من العملات منها عملة ذهبية للامبراطور-هرقل وابنة وهى تؤرخ بعام ٦١٣حتى٦٤١ م –وكذلك مجموعة من الحلى تشمل اساور واقراط واحجار كريمة ومغازل وقرط من الذهب وصليب من الخشب عليه كتابات قبطية للاب ” بسنت” بالاضافه لبعض الدمى من العاج وبعض التمائم .

تقام فعاليات المؤتمر علي مدى ثلاثة أيام وناقش في يومه الأول عدداً من الموضوعات المتعلقة برموز الأرقام القبطية علي المسكوكان الإسلامية، وحفائر شمال بحيرة قارون في ضوء الاكتشافات الأثرية الجديدة، وكذلك تاريخ صحافة الفيوم حتى منتصف القرن العشرين ودور علماء الفيوم في خدمة الأمة المصرية – صوفي أبو طالب نموذجاً، كما يلقي المؤتمر الضوء علي قبائل الفيوم وملامح التراث القبطي في الحياة اليومية المصرية، والشهور القبطية أصولها وأمثالها الشعبية.