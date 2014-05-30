أستاذ بجامعة تسوكوبا: تصميم كرة كأس العالم هذا العام مستوحى من النينجا اليابانى

أوضح أستاذ العلوم الرياضية ورئيس معهد الصحة والعلوم الرياضية في جامعة تسوكوبا اليابانية تاكشي أساي أن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في البرازيل “برازوكا” له علاقة بالنينجا اليابانية، وأنها من المفترض أن تطير في الجو بشكل أكثر ثباتا، مضيفا أن الغطاء الخارجي للكرة الرسمية يتكون من ست قطع بدلا من ثماني كما كان في الحال في جابولاني(الكرة الرسمية في كأس العالم 2010م)، وأنه جرى تصميمها على شكل نجمة كان يستخدمها مقاتلو النينجا، بينما يكمن السر وراء الثبات الأكبر للكرة في طريقة تثبيت القطع،

وقال :”رغم تقليص عدد قطع الغطاء الخارجي أصبحت هذه القطع أطول وهو ما يجعل المدى الناتج عن سرعة الكرة الذي يصنع مقاومة هوائية منخفضة أوسع”، واكتشف أساي أن مقاومة الهواء حول “برازوكا” أقل بجرام عن “جابولاني” عند 437 جراما ستكون أقل عند طيرانها بسرعة 20 مترا في الثانية وهو متوسط سرعة التمريرة في مباريات المحترفين، وقال : “عندما تطير برازوكا داخل هذا النطاق من السرعة فمقاومة الهواء تقل بشكل مفاجيء من أجل مساعدتها في الطيران بشكل أسرع”، مضيفا :”لأنها تطير أسرع بالضربات الخفيفة فأعتقد انها ستكون ملائمة أكثر للاعبي آسيا الذين يسددون الكرة بطريقة أخف من نظرائهم في الغرب والذين يملكون قوة بدنية أكبر، ولكن بالطبع لن يشعر جميع اللاعبين بالرضا عن الكرة الجديدة خاصة الذين يحاولون منع انحرافها أثناء تسديدة الركلات الحرة مثل الياباني كيسوكي هوندا أو البرتغالي كريستيانو رونالدو” وتابع : “لأن برازوكا لديها قوة رفع أقل عند طيرانها فسيكون صنع ما يسمى بتأثير إذعان الكرة أكثر صعوبة”.

وكان أساي قد تعاون مع أستاذ في الفيزياء بجامعة لينشبرج بالولايات المتحدة جون أريك جوف في دراسة انسيابية الكرة الجديدة منذ ظهوها في ديسمبر كانون الأول الماضي، وتوصل الاثنان إلى أن طول المناطق التي تربط الست قطع ببعضها أطول بنسبة 68 في المئة من نظيرتها في “جابولاني” وهو ما سيزيد مقاومة الهواء التي تجعل الكرة تطير بشكل أكثر دقة عند السرعات التي يتم رؤيتها عادة في كأس العالم، والمناطق التي تربط الست قطع ببعضها البعض أعمق وهو ما سيضيف احتكاكا للكرة.

يشار إلى أن لاعبوا كأس العالم 2010م في جنوب أفريقيا اشتكوا من الكرة الرسمية “جابولاني” وقالوا انها تتصرف بطريقة غريبة ولها خصائص كرة الشاطيء أثناء وجودها في الهواء مما دفع شركة أديداس الألمانية إلى تصميم كرة أكثر ثباتا لبطولة هذا العام.