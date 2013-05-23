“التحرش في الصعيد”.. ندوة بالأقصر اليوم

تنظم لجنة حقوق الإنسان بالأقصر بمشاركة نقابة محاميى الأقصر ندوة عامة عن نبذ التحرش والعنف مساء اليوم الخميس بالتعاون مع رجال الدين ومجلس نقابة محامى الأقصر تحت عنوان “هل أصبح التحرش ظاهرة فى صعيد مصر؟”.

تهدف الندوة الى مناقشة ظاهرة التحرش ومدى خطورتها وتأثيرها فى المجتمع بشكل سلبى سواءً على المدى القصير أو البعيد بالإضافة إلى ورشة للتأهيل النفسى للبنات للتعامل مع هذه الظاهرة والتخلص من الآثار السلبية لها صرح بذلك رفله زكرى رفله أمين عام لجنة حقوق الأنسان وأضاف ان تأتى هذه الندوة لانتشار جرائم العنف بكافة انواعه وكذلك جرائم التحرش فى الاونه الاخيرة